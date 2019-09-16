Цены на нефть выросли на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco

Мировые цены на нефть поднялись почти на 10% на торгах лондонской биржи ICE.

После открытия торгов цена Brent достигла 71,95 доллара, подскочив на 19%. Как пишет Bloomberg, это рекордный рост стоимости нефти на открытии торгов с 1988 года, когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Значительно выросла и цена нефти марки WTI — до 64,4 доллара за баррель против 54,85 доллара на закрытии предыдущих торгов 13 сентября.

Затем цены начали снижаться. Стоимость нефти марки Brent к 8:30 по Москве опустилась до 66,6 доллара за баррель (рост на 9,6%), стоимость WTI — до 60 долларов за баррель (рост на 8,6%).

Рост цен на нефть произошел после атаки беспилотников на объекты Saudi Aramco — государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, но США обвинили в нем Иран.

После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое. Опрошенные Reuters аналитики допустили, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить поставки.

По информации The Wall Street Journal, саудовские власти планируют восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру 16 сентября.

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