Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 19 сентября. Ее строили 10 лет, сроки открытия неоднократно переносили

Третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее сроки открытия третьей полосы в Шереметьево неоднократно переносили. В августе аэропорт объявил, что церемония открытия пройдет 1 сентября, но в последний момент мероприятие отменили. Как сообщал «Коммерсант», это произошло из-за того, что возле аэропорта не расселили жителей двух деревень.

Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево строят с 2009 года. На строительство потратили 55,7 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп земель.