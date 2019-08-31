Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево отменили в последний момент. Возле аэропорта не расселили две деревни

Аэропорт Шереметьево перенес открытие третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок. Аэропорт объявил об этом спустя три дня после того, как сообщил, что ВПП-3 откроется 1 сентября.

Как сообщает «Коммерсант», из деревень Дубровки и Перепечино, расположенных на приаэродромной территории, не расселили жителей. В деревнях остается около 104 нерасселенных домов, сообщили изданию местные жители.

Расселение двух деревень, согласно проектной документации, планировалось завершить в 2018 году. При этом дома снесли только на территории, где располагается третья полоса. Ближайшие к ней дома в деревне Дубровки расположены в 100 метрах.

В Росавиации не смогли объяснить, почему жителей деревень не расселили. В Минтрансе, Ростехнадзоре и Роспотребнадзоре это не комментировали.

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево началось в 2009 году. Сообщалось, что ВПП-3 заработает в апреле 2019 года, но затем сроки открытия перенесли.

На строительство третьей полосы потратили 55,7 миллиарда рублей без учета затрат на выкуп земель.