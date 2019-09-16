Президент России Владимир Путин помиловал троих осужденных россиян. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Помилована мать пяти детей Наталья Сапоцкая, осужденная по статье о незаконном обороте наркотиков. Как отмечает «Коммерсант», Сапоцкая совершила преступление под давлением со стороны своего сожителя.

Также помилована Оксана Ивасюк, осужденная за убийство мужа. В деле говорилось, что она пошла на преступление на почве ревности и из-за обиды за телесные повреждения, которые ей нанес супруг.

Кроме того, помилован 81-летний Алексей Давыдов, осужденный за нападение с ножом на человека. В материалах дела сказано, что поводом для нападения стало «аморальное поведение потерпевшего».

Президент помиловал заключенных в третий раз за год. Ранее такое решение приняли в отношении 11 украинцев, которых обменяли на россиян, удерживаемых на Украине. В мае Путин помиловал еще четверых человек.

В 2002-2018 годах президент России помиловал 890 человек — это примерно 1% от общего числа помилованных с 1992 по 2001 годы.