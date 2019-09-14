НХЛ отстранила Евгения Кузнецова от трех матчей. В его анализах нашли кокаин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три предстоящих матча за неподобающее поведение. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Хоккеист заявил, что не будет обжаловать дисквалификацию. «Я принимаю решение НХЛ. Я еще раз прошу прощения, что разочаровал свою семью, товарищей по команде, клуб и болельщиков. Обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть ваше доверие», — говорится в сообщении Кузнецова.

Из-за какого именно нарушения отстранили Кузнецова, НХЛ не уточняет. The Washington Post пишет, что это связано с положительным анализом на кокаин.

Евгений Кузнецов — игрок «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России.

В мае, вскоре после окончания чемпионата мира по хоккею, в интернете появился ролик, на котором Кузнецов сидит в гостиничном номере рядом с белым порошком. Хоккеист тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики.

В конце августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в анализах Кузнецова, взятых во время чемпионата мира по хоккею, обнаружили кокаин. Хоккеист был дисквалифицирован на четыре года.

Дисквалификация Кузнецова распространяется на чемпионаты мира и на Олимпиаду, но не на игры НХЛ. После отстранения хоккеиста в НХЛ напомнили, что кокаин не относится к веществам, запрещенным допинговыми правилами лиги.