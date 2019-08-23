Одного из лучших российских хоккеистов Евгения Кузнецова дисквалифицировали за кокаин. Он сможет играть в НХЛ, но не на Олимпиаде

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Международная федерация хоккея дисквалифицировала форварда сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова на четыре года. Причиной этого стал кокаин, обнаруженный в анализах хоккеиста, которые были взяты 26 мая в рамках стандартной проверки сразу после матча за третье место чемпионата мира (Россия выиграла его у Чехии).

При этом Кузнецов отказался от вскрытия пробы B, что, как отметил спортивный журналист Василий Конов, фактически означает признание вины. В официальном заявлении Кузнецова, размещенном на сайте «Вашингтона», говорится, что он принял решение не оспаривать вердикт ИИХФ.

Подозрения в употреблении кокаина появились сразу после ЧМ

28 мая — через два дня после взятия пробы — в сети появилось видео, на котором Кузнецов вместе с другим мужчиной (он и снимал видео) сидел в гостиничном номере. На столе перед ними стояла бутылка с алкоголем и были насыпаны две дорожки белого порошка, на заднем плане на кровати лежала спящая женщина. На протяжении 20 секунд видео Кузнецов непринужденно разговаривал по телефону.

Сам Кузнецов тогда утверждал, что попал на видео случайно. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — рассказал он, добавив, что никогда не употреблял наркотики и «в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу». При этом, по словам хоккеиста, инцидент произошел в Лас-Вегасе еще летом 2018 года.

В НХЛ Кузнецов сможет играть, на Олимпиаде — нет

Дисквалификация Кузнецова распространяется на все турниры, которые проводит ИИХФ, в том числе на чемпионаты мира и на Олимпиаду. Официально это пока не подтверждено, но вполне вероятно, что НХЛ, пропустившая Игры-2018, отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине в 2022 году — и все сборные, таким образом, выступят в своих оптимальных составах. Отсутствие Кузнецова, который сейчас является самым сильным российским центрфорвардом (а во время Олимпиады ему будет 29 лет — возраст расцвета для большинства хоккеистов) станет очень большой потерей для сборной России и значительно снизит ее шансы на победу.

На выступления Кузнецова в матчах НХЛ дисквалификация ИИХФ не повлияет, потому что лига полностью независима от международной федерации и не подчиняется ее решениям. В случае проведения Кубка мира в 2021 году Кузнецов также сможет сыграть на нем за сборную России, так как этот турнир организует НХЛ.

Лига официально напомнила, что кокаин не входит в список веществ, запрещенных допинговыми правилами НХЛ. Он рассматривается как вещество, которое может вызывать зависимость, поэтому употребляющего его хоккеиста могут обязать пройти лечение. Кузнецов уже согласился принять участие в специальной программе, частью которой являются регулярное тестирование; в ближайшее время он также встретится с комиссионером лиги Гэри Бэтменом для обсуждения ситуации.

Как отмечает хоккейный блог «Эпицентр», в НХЛ раз в несколько лет случаются скандалы, связанные с употреблением кокаина. После первой положительной пробы, взятой в лиге, хоккеисту могут дать дисквалификацию на , а за три положительных теста в теории возможно пожизненное отстранение, но таких случае в истории лиги еще не было.

Григорий Левченко