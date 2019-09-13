В Петербурге офицер ФСБ получил четыре года за пытки задержанного. Правозащитники назвали это первым подобным приговором

Ленинградский окружной военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, передает корреспондент «Медиазоны».

По версии обвинения, в 2017 году Кирсанов во время обыска воткнул предпринимателю ствол охотничьево карабина «Тигр» в задний проход. После возбуждения уголовного дела Кирсанов еще почти год работал в ФСБ, а затем сам расторгнул контракт.

Глава московского отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина рассказала «Ведомостям», что приговор Кирсанову может быть первым случаем, когда сотрудника ФСБ осудили за насилие против обвиняемого. Юрист «Мемориала» Татьяна Глушакова называла дело Кирсанова прецедентным, так как в отличие от полицейских сотрудников ФСБ не привлекают к ответственности за пытки.