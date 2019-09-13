«Левада-центр»: треть респондентов-мужчин сочли оправданным поступок сестер Хачатурян

В ходе опроса, проведенного «Левада-центром», 33% респондентов-мужчин заявили, что считают оправданным , убивших отца, который годами над ними издевался.

Среди респондентов-женщин такой точки зрения придерживаются 47%, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра».

24% респондентов (и мужчин, и женщин) сообщили, что знают о применении физического насилия в семьях среди своего окружения, в том числе и в своей собственной. При этом 5% признались, что сами практикуют насилие или является объектом насилия в своей семье.

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Данные опроса «Левада-центра» близки к результатам исследования, проведенного в 2017 году ВЦИОМ. Тогда треть респондентов сообщала, что сталкивалась с насилием в семьях знакомых, а 10% опрошенных рассказали, что сталкивались с подобным в своей семье.

В начале сентября десятки правозащитных организаций и благотворительных фондов написали открытое письмо с требованием принять в России закон о домашнем насилии. Принятие закона о профилактике насилия в семье, говорится в обращении, является вопросом безопасности и здоровья российских граждан. «Семья — не место для страха и насилия», — подчеркивается в открытом письме.