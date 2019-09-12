Владимир Зеленский подарил освобожденным морякам часы и квартиры в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными и членами их семей.

Зеленский заявил, что все моряки получат от государства жилье в Одессе, по его словам, этот вопрос «уже решен». На встрече он также подарил каждому из них президентские часы.

Моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

Россия до сих пор не опубликовала полный список заключенных, переданных Украиной. Известно, что в нем были главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский и бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах.

11 сентября правительство Украины приняло решение выделить всем 35 украинцам, вернувшимся в страну после обмена заключенными с РФ, по .