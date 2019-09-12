К Любови Соболь и Георгию Албурову подали пять новых исков из-за протестов в Москве

Московский метрополитен, «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали три новых иска к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Первым на это обратило внимание издание «МБХ медиа».

Кроме того, иски к Албурову и Соболь подали двое индивидуальных предпринимателей.

Албуров предположил, что иски связаны с акцией протеста, прошедшей в Москве 3 августа. В частности, об этом говорится в иске метрополитена на 272 тысячи рублей. Сумма других исковых требований пока неизвестна.

После акций протеста, прошедших в Москве в июле и августе, иски к организаторам митингов подали несколько государственных унитарных и бюджетных организаций, а также ряд предпринимателей. 10 сентября суд удовлетворил иск «Мосгортранса» на 1,2 миллиона рублей.