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Ведомственное предприятие мэрии Москвы требует с оппозиции 11,5 миллиона рублей. Диалог в суде
12:02, 11 сентября 2019
Источник: Meduza
11 сентября судья Коптевского суда Москвы Максим Сало начал рассматривать иск ведомственного предприятия мэрии «Автомобильные дороги» к оппозиционерам из-за акции 27 июля. По утверждению истца, активисты в ходе несогласованной акции повредили газоны и испортили малые архитектурные формы. Помимо этого предприятие было вынуждено отправить свои грузовики для перекрытия улиц по распоряжению силовиков. Все эти расходы «Автодор» оценил в 11,5 миллиона рублей. Ранее тот же суд
удовлетворил
иск «Мосгортранса» на 1,2 миллиона рублей. Практически все ходатайства ответчиков (оппозиции) судьи отклоняли,
поддерживая
позицию истцов.
Фото в анонсе: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
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