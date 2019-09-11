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Ведомственное предприятие мэрии Москвы требует с оппозиции 11,5 миллиона рублей. Диалог в суде

Источник: Meduza
11 сентября судья Коптевского суда Москвы Максим Сало начал рассматривать иск ведомственного предприятия мэрии «Автомобильные дороги» к оппозиционерам из-за акции 27 июля. По утверждению истца, активисты в ходе несогласованной акции повредили газоны и испортили малые архитектурные формы. Помимо этого предприятие было вынуждено отправить свои грузовики для перекрытия улиц по распоряжению силовиков. Все эти расходы «Автодор» оценил в 11,5 миллиона рублей. Ранее тот же суд <a href="https://meduza.io/news/2019/09/10/sud-vzyskal-1-2-milliona-rubley-s-organizatorov-aktsiy-protesta-v-polzu-mosgortransa" target="_blank">удовлетворил</a> иск «Мосгортранса» на 1,2 миллиона рублей. Практически все ходатайства ответчиков (оппозиции) судьи отклоняли, <a href="https://twitter.com/IlyaYashin/status/1171748400141873152" target="_blank">поддерживая</a> позицию истцов.
11 сентября судья Коптевского суда Москвы Максим Сало начал рассматривать иск ведомственного предприятия мэрии «Автомобильные дороги» к оппозиционерам из-за акции 27 июля. По утверждению истца, активисты в ходе несогласованной акции повредили газоны и испортили малые архитектурные формы. Помимо этого предприятие было вынуждено отправить свои грузовики для перекрытия улиц по распоряжению силовиков. Все эти расходы «Автодор» оценил в 11,5 миллиона рублей. Ранее тот же суд удовлетворил иск «Мосгортранса» на 1,2 миллиона рублей. Практически все ходатайства ответчиков (оппозиции) судьи отклоняли, поддерживая позицию истцов.

Фото в анонсе: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA