Егора Жукова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Студент ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый по , внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Имя Жукова, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сайт, проверяющий обновления в перечне Росфинмониторинга, появилось в списке 12 сентября.

Попадание в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга в частности означает, что Жуков не может пользоваться своими банковскими счетами.

Включение фигурантов дел об экстремизме в список Росфинмониторинга — обычная практика.

Егор Жуков первоначально обвинялся по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках. Жуков — один из самых известных его фигурантов. В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон и проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая баллотировалась в Мосгордуму, но проиграла выборы.

В начале сентября Жукову было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Следствие усмотрело призывы к экстремизму в четырех видео на ютьюб-канале Жукова. Уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках было прекращено.