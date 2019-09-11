Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Новое руководство Украины приостановило процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, начатый при пятом президенте Украины Петре Порошенко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Также киевские власти приостановили выход из международных договоров, в которых Украина участвует в рамках СНГ. Если в мае-июле Украина уведомила исполком СНГ о выходе из шести договоров, то в августе-сентябре таких уведомлений не было.

Собеседник издания в МИД РФ предположил, что пауза с денонсацией соглашений связана с тем, что власти Украины заняты кадровыми вопросами после назначения правительства Алексея Гончарука в конце августа.

Украина начала выходить из соглашений с Россией в 2014 году после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе. Одним из последних расторгнутых документов стал договор о дружбе с Россией, который прекратил свое действие в апреле 2019 года.