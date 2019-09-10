Верховная Рада приняла законопроект Зеленского об импичменте президента

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. За него проголосовали 337 депутатов, сообщается на сайте украинского парламента.

В тексте законопроекта сказано, что депутаты Рады могут отстранить президента Украины в порядке импичмента только в том случае, если он совершил государственную измену или иное преступление.

Исправление. Первоначально в заметке утверждалось, что законопроект принят в первом чтении. Это не так. Редакция приносит свои извинения.

Закон об импичменте президента Украины — это предвыборное обещание Владимира Зеленского. Он внес законопроект на рассмотрение парламента 29 мая, но предыдущий состав Рады отказался рассматривать документ.