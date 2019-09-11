Суд в Перми отменил высылку аспиранта из Китая, у которого нашли запрещенное лекарство

Пермский краевой суд 10 сентября отменил решение о депортации аспиранта пермского , гражданина Китая Лю Янкуня. Об этом сообщает Пермская гражданская палата.

Лю Янкунь покинул спецприемник МВД для иностранцев, где находился с 31 августа, рассказала его адвокат Людмила Чегрина.

В июле аспиранта поместили в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков. В его комнате нашли сильнодействующее обезболивающее, которое ему прописал врач в Китае. В составе лекарства якобы нашли наркотические вещества, но 30 августа дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Затем в отношении Лю Янкуня завели административное дело за отказ пройти медицинское освидетельствование. В рамках этого дела суд первой инстанции постановил выслать его из России.