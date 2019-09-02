Суд в Перми отправил китайского аспиранта-пушкиниста в изолятор для мигрантов. Ранее его пытались обвинить в хранении запрещенных лекарств

Центр содержания нелегальных мигрантов в Перми Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Суд отправил в центр содержания нелегальных мигрантов аспиранта Пермского государственного университета, гражданина Китая Лю Янкуня. Это произошло 31 августа, сразу после закрытия уголовного дела против аспиранта по подозрению в хранении запрещенных лекарств, сообщила Пермская гражданская палата, которая занимается правозащитной юридической поддержкой граждан в регионе.

По данным палаты, в марте 2019 года полицейские встретились с иностранными студентами пермского университета, чтобы узнать, планируют ли они остаться в России после учебы. На встрече Лю Янкунь упомянул, что болен и вынужден принимать обезболивающие препараты: в детстве он помогал родителям собирать рис, стоя в холодной воде, и в результате получил ряд серьезных заболеваний почек и диабет.

После этого полицейские пришли в комнату аспиранта в общежитии и сфотографировали лекарства, а еще через две недели изъяли у него 60 капсул сильнодействующего обезболивающего, в составе которого якобы были наркотические компоненты (название препаратов в сообщении палаты не указано). После этого Лю Янкуню предъявили обвинения в хранении наркотиков и отправили в СИЗО. Ректор пермского вуза Игорь Макарихин назвал уголовное дело недоразумением, отметив, что Лю Янкунь был хорошим студентом и успешно окончил аспирантуру на филологическом факультете.

По данным вуза, на которые ссылается гражданская палата, китайский аспирант уже написал 10 научных статей и диссертацию о влиянии произведений Александра Пушкина на китайскую литературу. Защита его диссертации под названием «Функционирование творчества А.С. Пушкина в Китае» должна была состояться 19 сентября. В пермской полиции отказались комментировать уголовное дело Лю Янкуня, сославшись на 161 статью УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).

Китайский аспирант пробыл в СИЗО три недели, после чего совместными усилиями руководства вуза и китайского посольства его выпустили под залог в три миллиона рублей. Суд отправил Лю Янкуня под домашний арест.

Посольство Китая направило в Пермь документы о болезнях Лю Янкуня и его рецептах. Эти документы позволили снять обвинения, и 30 августа уголовное дело было закрыто пермским судом. Однако сразу после этого аспиранта вызвали в суд уже по административному делу: за отказ проходить медицинский осмотр во время первого задержания Лю Янкуня отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Решение об этом 31 августа вынес Ленинский районный суд Перми, уточнили «Медузе» в офисе Пермской гражданской палаты. Адвоката и переводчика на заседании не было.

По данным правозащитников, в миграционном центре Лю Янкуня допрашивают и угрожают высылкой. 2 сентября он должен встретиться с адвокатом.

Петр Лохов