Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств
Минпромторг объединит российских производителей наркотических лекарств — Московский эндокринный завод (МЭЗ) и Государственный завод медицинских препаратов (ГосЗМП), сообщает РБК.
В единую структуру также войдет производитель сырья для лекарств — Государственный химико-фармацевтический завод (ГХФЗ).
Планирующееся объединение подтвердили изданию официальные представители Минпромторга, а также пресс-служба вице-премьера Аркадия Дворковича.
Объединение, заявили в Минпромторге, позволит создать единую производственную структуру, выпускающую наркотические и психотропные лекарственные препараты.
В свою очередь участники рынка, пишет РБК, отмечают, что Московский эндокринный завод значительно превосходит Государственный завод медицинских препаратов как по производственным мощностям, так и по объему выпускаемой продукции.
«Объединение вряд ли имеет под собой какую-то серьезную технологическую необходимость», — заявил изданию директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов.
В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке. Кроме того, реорганизация позволит «эффективно распорядиться государственным имуществом», резюмировали в министерстве.