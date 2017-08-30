Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств

«Объединение вряд ли имеет под собой какую-то серьезную технологическую необходимость», — заявил изданию директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов.

В свою очередь участники рынка, пишет РБК, отмечают, что Московский эндокринный завод значительно превосходит Государственный завод медицинских препаратов как по производственным мощностям, так и по объему выпускаемой продукции.

В единую структуру также войдет производитель сырья для лекарств — Государственный химико-фармацевтический завод (ГХФЗ).

В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке. Кроме того, реорганизация позволит «эффективно распорядиться государственным имуществом», резюмировали в министерстве.

В начале 2017 года появлялись сообщения, что Московский эндокринный завод планируется приватизировать. В Минпромторге такие планы опровергли, подчеркнул, что завод не может быть продан частному инвестору, поскольку государство обладает монополией на производство наркотических препаратов.

МЭЗ выпускает около 40 наименований различных препаратов, в том числе наркотические и психотропные, включая опиоидные анальгетики — морфин, фентанил и тримеперидин. Последние два препарата выпускает и ГосЗМП.

Несмотря на то, что МЭЗ специализируется на производстве наркотических лекарств, почти три четверти его продаж приходятся на другие препараты. Так, это предприятие, в числе прочего, выпускает популярные — «Фенибут», «Ремантадин» и «Лидокаин».

Опиоидные анальгетики, производимые МЭЗ и ГосЗМП входят в список Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Государство устанавливает предельно допустимые отпускные цены на лекарства из этого списка. Из-за регулирования цен производство таких препаратов зачастую нерентабельно, и фармпредприятия от них отказываются.