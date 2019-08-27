Российское общество психиатров отказалось признать наркотиком антидепрессант бупропион. Из-за его покупки возбуждены уголовные дела

Российское общество психиатров (РОП) считает, что препарат не является наркотиком. Соответствующее заключение размещено на сайте РОП, первым на него обратил внимание «Коммерсант».

«По имеющимся данным бупропион не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления», — говорится в заключении.

В нем отмечено, что с позиций клинической фармакологии и наркологии бупропион нельзя считать производным наркотика исключительно из-за структурного химического сходства с запрещенным стимулятором эфедроном.

При этом, как подчеркивает РОП, несовершенство российского законодательства позволяет классифицировать как производное наркотика «даже имеющиеся на рынке и имеющие неограниченный оборот лекарственные средства».

Заключение РОП было подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу о покупке бупропиона. Оно основано на исследованиях и рекомендациях европейских и американских учреждений здравоохранения.

В 2019 году было возбуждено по меньшей мере два уголовных дела о контрабанде наркотиков из-за покупки бупропиона. Фигуранткой первого дела стала жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, заказавшая в Польше антидепрессант на основе этого вещества. Обвиняемыми по второму делу проходят сотрудники интернет-магазина «Виагра гуру», которые купили в Индии таблетки для борьбы с курением, содержащие бупропион.