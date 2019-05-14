Сотрудников российского интернет-магазина обвинили в контрабанде наркотиков из-за заказа таблеток от курения из Индии

Московская таможня возбудила уголовное дело против сотрудников интернет-магазина «Виагра гуру», заказавшего у индийской фармацевтической компании таблетки для борьбы с курением Unidep. Об этом «Коммерсанту» рассказали адвокаты фигурантов дела.

Интернет-магазин «Виагра гуру» был создан в 2017 году. Он не имел лицензии на торговлю лекарствами и заказывал препараты у зарубежных производителей небольшими партиями под видом частных лиц, отмечает газета.

12 блистеров с таблетками Unidep пришли в адрес магазина в апреле. Экспертиза нашла в них производное наркотического вещества эфедрона. В материалах дела не сказано, о каком производном идет речь, но производители лекарств указывают, что Unidep содержит препарат .

Основатель «Виагра гуру», его мать, работающая с ним в интернет-магазине, а также администратор сайта «Виагра гуру» («Коммерсант» не называет их фамилии) были задержаны. Им предъявили обвинения в .

Защита фигурантов дела требует переквалифицировать обвинение на . «Наши доверители готовы понести ответственность за торговлю лекарствами, но они не имеют никакого отношения к наркотикам», — заявил адвокат Анатолий Бажанов.

В России нет перечня производных наркотических веществ. Ни в один из четырех списков веществ, ограниченных к обороту в стране, бупропион не входит. До 2016 года бупропион легально продавался в РФ, но потом фирма-производитель ушла с российского рынка и отозвала лицензию.

В апреле уголовное дело о контрабанде наркотиков завели на жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву, которая заказала в Польше антидепрессант на основе бупропиона.