На бразильскую модель, обвинившую Неймара в изнасиловании, завели дело о вымогательстве

Бразильская полиция возбудила уголовное дело против модели Нажилы Триндади, которая обвиняла в изнасиловании футболиста Неймара. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Триндади предъявлены обвинения в вымогательстве, ложном доносе и мошенничестве. По делу также проходит бывший муж модели Эстивенс Алвес, который, по мнению полиции, был соучастником преступления.

Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании в мае 2019 года. По словам модели, она познакомилась с футболистом в соцсетях, тот пригласил ее в Париж и принудил к сексу.

Представители Неймара заявили, что секс произошел по обоюдному согласию, и назвали обвинения попыткой вымогательства. В июле полиция сняла с футболиста подозрения в изнасиловании в связи с недостатком доказательств.