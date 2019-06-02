Неймара обвинили в изнасиловании. Футболист утверждает, что его шантажируют

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» и игрок сборной Бразилии, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира Неймар обвинен в изнасиловании.

Заявление на спортсмена подала 31 мая неназванная женщина в полицию бразильского города Сан-Паулу. Она утверждает, что познакомилась с Неймаром, переписываясь в инстаграме. Затем 15 мая он пригласил ее в Париж, где изнасиловал в одном из отелей. Полиция заявила, что изучает жалобу женщины, но от дальнейших комментариев отказалась.

Отец и агент футболиста Неймар да Сильва Сантос отверг выдвинутые обвинения. «Это тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком», — отметил он.

По словам Неймара-старшего, сексуальный контакт между его сыном и женщиной состоялся по обоюдному согласию, а после того, как они расстались, он получил письмо от ее юриста, который пытался шантажировать семью футболиста. Он добавил, что, если потребуется, будет обнародована переписка между футболистом и его предполагаемой жертвой.

Спустя некоторое время Неймар опубликовал в своем инстаграме семиминутное видео: он утверждает, что подвергся спланированной попытке вымогательства. Футболист также показал свою переписку с женщиной в WhatsApp. На ней видно, что они продолжают дружелюбно общаться спустя несколько дней после инцидента в отеле. Семья Неймара не исключает, что подаст против женщины встречный иск о клевете.