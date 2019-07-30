Бразильская полиция сняла с Неймара подозрения в изнасиловании

Бразильская полиция завершила расследование дела об изнасиловании против Неймара. Футболисту не будут предъявлять обвинения, пишет местное издание UOL Esporte.

Такое решение было принято в связи с недостатком доказательств против Неймара, сообщает AFP со ссылкой на офис генерального прокурора города Сан-Паулу.

Полиция направит отчет о расследовании прокурору. Окончательное решение по делу примет суд.

Неймара обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндади. Она заявила, что познакомилась с футболистом в соцсетях, тот пригласил ее в Париж и принудил к сексу. Представители Неймара заявили, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и назвали обвинения шантажом.