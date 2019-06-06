Mastercard отказалась от сотрудничества с Неймаром из-за обвинений в изнасиловании

Платежная система Mastercard отменила рекламную кампанию с участием бразильского футболиста Неймара, после того как его .

В компании заявили, что сотрудничество с футболистом приостановлено «до прояснения ситуации».

Проведение кампании, посвященной бесконтактным платежам, планировалось во время Кубка Америки по футболу, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.