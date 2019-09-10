Правительство не поддержало законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, подготовленный в Госдуме

Законопроект, предполагающий смягчение наказания по статье 228 Уголовного кодекса РФ (приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта), не получил поддержку правительства, сообщает «Интерфакс».

Документ был подготовлен группой депутатов, в состав которой, в числе прочих, входит глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В отзыве правительства, с которым ознакомилось агентство, говорится, что «предлагаемый законопроектом подход, направленный исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, без совершенствования правоприменительной практики не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке».

В пояснительной записке говорилось, что изменить законодательство необходимо из-за большого числа осужденных по этой статье УК, «что обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений».

О работе над этим законопроектом Павел Крашенинников рассказывал в середине июня. В базе данных Госдумы этого законопроекта, по состоянию на 10 сентября, нет.

Авторы законопроекта, сообщает «Интерфакс», предлагали, в числе прочего, снизить наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотиков без цели сбыта до 2-5 лет лишения свободы. Сейчас наказание по этой статье УК от 3 до 10 лет.

Кроме того, законопроектом предлагалось расширить возможность применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (статья 82.1 УК РФ) в отношении осужденных, впервые совершивших преступления, предусмотренные частью второй статьи 228 УК РФ. Эту часть законопроект правительство также не поддержало.

Особое внимание к законопроекту о смягчении наказания за хранение наркотиков было привлечено на фоне дела Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивал на том, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело против Голунова было прекращено, несколько высокопоставленных сотрудников МВД отправлены в отставку, а президент РФ Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках.