В Госдуму внесут законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков

До конца весенней сессии в Госдуму может быть внесен законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное со сбытом.

Как рассказал «Дождю» руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству Николай Брыкин, инициатива поддержана профильными ведомствами. Заседание, на котором может быть принято решение о внесении законопроекта, состоится 20 июня.

Законопроект предполагает перевести хранение и приобретение наркотиков из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, а также уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер.

Изменения наказания за сбыт наркотиков законопроект не предполагает.

6 июня в Москве был задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов, позже ему предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Полиция утверждала, что при обыске у него в рюкзаке и дома были найдены наркотические вещества. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело против Голунова было прекращено.