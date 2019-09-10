К сторонникам Навального в пяти городах пришли с обысками

Обновление: Глава «Агоры» Павел Чиков сообщает, что обыски у сторонников Навального также проходят в Саранске и Челябинске.

В штабах Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре проходят обыски. Также, написал глава федерального штаба оппозиционного политика Леонид Волков, обыски проходят дома у координатора уфимского штаба Лилии Чанышевой, главы самарского штаба Егора Алашеева, координатора штаба Навального в Перми Сергея Ухова и сотрудника этого штаба Юрия Боброва.

Об обысках в штабе в Уфе и дома у главы самарского штаба Навального также сообщает «ОВД-Инфо».

Следственные мероприятия, по данным Волкова, проводятся в рамках дела об отмывании денег, возбужденного в отношении ФБК. Обыски Волков связал с результатами «Умного голосования» на прошедших 8 сентября выборах.

Ранее обыски по делу об отмывании денег ФБК прошли в московском штаба Навального, офисе ФБК, студии «Навальный Live» и дома у руководителя социологической службы ФБК, жены Леонида Волкова Анны Бирюковой.

Об уголовном деле об отмывании денег, возбужденном в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Следственный комитет объявил в начале августа. Первоначально сообщалось, что в деле фигурирует сумма «около миллиарда рублей», однако в постановлениях об обысках говорилось, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.