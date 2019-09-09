«Никакой тени сомнений быть не должно». Глава ЦИК призвала не спешить с подведением итогов выборов в Петербурге

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избиркомы в Санкт-Петербурге не торопиться подводить итоги выборов, пока не будут рассмотрены все жалобы и обращения.

«Не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы, — цитирует Памфилову „Интерфакс“. — И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя».

«Вы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности, что со всем разобрались. Никакой тени сомнений быть не должно», — подчеркнула глава ЦИК.

По состоянию на 13:45 мск, в Петербурге не подведены итоги выборов муниципальных депутатов, проходившие в городе в единый день голосования, 8 сентября.

На выборах губернатора Петербурга, которые также проходили 8 сентября, к полудню понедельника было обработано 98,93% протоколов, отчитался горизбирком. Лидирует врио главы города Александр Беглов с 64,47%.

Сообщалось о многочисленных нарушениях на выборах в Петербурге, в том числе попытках подкупа избирателей, фальсификациях и нападении на наблюдателей.