Маргарет Этвуд рассказала о попытках украсть рукопись продолжения «Рассказа служанки»

Интернет-мошенники пытались украсть неопубликованную рукопись романа «Заветы» — продолжения книги «Рассказ служанки». Об этом BBC заявила автор произведений, канадская писательница Маргарет Этвуд.

По ее словам, она получала фишинговые письма, целью которых было получение доступа к рукописи. «Ее действительно хотели украсть, и нам пришлось использовать много кодовых слов и паролей», — заявила Этвуд.

По ее мнению, мошенники хотели получить «Заветы», чтобы шантажировать ее или чтобы выложить рукопись в интернете раньше даты публикации романа — 10 сентября.

«Рассказ служанки» вышел в 1985 году и с тех пор стал одним из наиболее известных романов-антиутопий. В 2017 году по книге был снят одноименный сериал, который получил пять премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».

В ноябре 2018 года Маргарет Этвуд анонсировала продолжение «Рассказа служанки». Повествование в новом романе будет вестись от лица трех героинь, а действие развернется через 15 лет после событий первой части.