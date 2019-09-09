Королева Великобритании утвердила законопроект о запрете жесткого «Брекзита»

Королева Великобритании Елизавета II утвердила , который запрещает выход страны из Евросоюза без сделки 31 октября. Об этом сообщила Палата лордов — верхняя палата британского парламента.

Таким образом документ приобрел статус закона.

Британский парламент одобрил законопроект о запрете жесткого «Брекзита» на прошлой неделе. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы, но его инициатива не получила поддержки нужного числа депутатов.

9 сентября парламент Великобритании приостановит свою работу более чем на месяц. Разрешение на это в конце августа дала Елизавета II по просьбе Бориса Джонсона. Предполагалось, что таким образом премьер пытался помешать парламенту заблокировать «Брекзит» без сделки 31 октября.