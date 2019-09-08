Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%. Это почти в два раза меньше, чем в 2014 году

На выборах губернатора Санкт-Петербурга по состоянию на 12:00 проголосовали 6,61% процента избирателей, сообщил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

В 2014 году, напоминает «Интерфакс», на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 12:00 явка избирателей составляла 12,85% с учетом досрочного голосования.

Выборы проходят спокойно, а подавляющее большинство сообщений о нарушениях не подтверждается, заявил он.

Наиболее высокую активность на выборах, по данным горизбиркома, проявляют жители малонаселенных Курортного и Петродворцового районов, а также Петроградской стороны, в то время как явка в районах массовой застройки в несколько раз ниже.

В Москве, где выбирают депутатов Мосгордумы, явка на 12:00 составила 5,6%. «То есть идем по графику 2014 года», — сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В 2014 году к полудню на выборах депутатов Мосгордумы проголосовали 5,48%.

В Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, кроме губернатора города избирают муниципальных депутатов.

Всего в России 8 сентября проходят более 5 тысяч выборов разного уровня.