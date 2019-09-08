Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 16% и почти приблизилась к показателям 2014 года

Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по состоянию на 15:00 составила 16,26%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена городской избирательной комиссии Юрия Кузьмина.

Таким образом, явка на губернаторских выборах почти приблизилась к показателю 2014 года. Тогда к 15:00 на выборах главы Петербурга проголосовали 19,76% избирателей с учетом досрочного голосования.

На 12:00 явка на выборах главы Петербурга составляла 6,61% — почти в два раза меньше, чем в 2014 году.

«Команда Навального» и «Яблоко» сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в Петербурге, в том числе о попытках подкупа избирателей и необычно большом количестве желающих проголосовать на дому.

Кузьмин подтвердил, что горизбирком получает обращения о нарушениях. По его словам, в основном они касаются надомного голосования. Ранее Кузьмин, сообщал ТАСС, говорил, что «в подавляющем большинстве случаев информация о нарушениях не подтверждается».

В Москве, где выбирают депутатов Мосгордумы, явка на 15:00 составила 12,31%. На 12:00 в Москве проголосовали 5,6%, что примерно соответствовало показателям предыдущих выборов депутатов Мосгордумы, которые прошли в 2014 году.

8 сентября в Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Всего в единый день голосования проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе избирают губернаторов 16 регионов.