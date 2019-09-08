Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит

Житель Техаса повредил статую «Атакующий бык», установленную на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Полиция объявила, что Тевон Варлак из Техаса несколько раз ударил по статуе металлическим предметом, оставив вмятины и царапины в районе правого рога скульптуры. Предмет, которым Варлак бил статую, выглядел как из металла.

Вандал задержан, ему, в числе прочего, грозят обвинения в незаконном хранении оружия.

«Атакующий бык», созданный скульптором Артуро ди Модика, был установлен у Нью-йоркской фондовой биржи в 1989 году. Статуя считается одним из символов Уолл-стрит.

Скульптура ранее уже подвергалась нападению вандалов. Так, в 2017 году ее облили краской.