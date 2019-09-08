В Челябинской, Оренбургской, Курганской областях и на Алтае на выборах лидируют действующие главы регионов

ЦИК опубликовал первые данные подсчета голосов на выборах губернаторов Челябинской, Оренбургской, Курганской областях и главы Алтая. Во всех этих регионах, по данным после обработки менее 1% протоколов, лидируют врио губернаторов.

Так, в Челябинской области Алексей Текслер набирает 67,78% голосов, на втором месте Константин Нациевский от КПРФ с 14,59%.

В Оренбургской области у Дениса Паслера 68,28%, на втором месте Максим Амелин от КПРФ с 21,72% голосов.

В Курганской области после обработки 0,10% протоколов врио губернатора Вадим Шумков набирает 81,40% голосов, на втором месте и в этом регионе представитель КПРФ — Яков Сидоров — с 9,04%.

В республике Алтай, где обработано 1,27% протоколов, на первом месте действующий глава региона Олег Хорохордин с 54,65% голосов. У кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина 35,88% голосов.

В Забайкальском крае и Сахалинской области, где подсчет голосов идет уже несколько часов, также на выборах с большим отрывом лидируют действующие главы регионов — Александр Осипов и Валерий Лимаренко.