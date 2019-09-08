ЦИК объявил данные о выборах губернаторов во втором регионе. В Забайкалье лидирует действующий глава края

Обновление: По данным обработки 50,59% протоколов Осипов набирает 90,15% голосов. На втором месте Елена Краузе от Партии пенсионеров с 3,32%.

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах губернатора региона.

Осипов участвует в выборах как самовыдвиженец. Кандидаты от парламентских партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — на пост губернатора Забайкалья не баллотировались.

Забайкальский край — второй российский регион, по которому ЦИК огласил предварительные результаты выборов. Ранее стало известно, что на выборах губернатора Сахалинской области лидирует врио главы региона Валерий Лимаренко.

Александр Осипов был назначен исполняющим обязанности главы Забайкальского края в октябре 2018 года. До назначения он был первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока.

8 сентября в России прямым голосованием избирают глав 16 регионов. Всего в единый день голосования проходят более 5 тысяч выборов разных уровней, в том числе, в Москве избирают депутатов городской думы.