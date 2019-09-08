На выборах губернатора Сахалина лидирует врио главы региона Валерий Лимаренко

Действующий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах губернатора региона.

После обработки 70,26% протоколов Валерий Лимаренко набирает 61,40% голосов. Второе место у кандидата от КПРФ Алексея Корниенко с 20,84%.

Эксперты не исключали, что в Сахалинской области потребуется второй тур губернаторских выборов.

8 сентября в единый день голосования в России прямым голосованием избирают глав 16 регионов, включая Сахалинскую область.