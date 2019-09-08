Новым главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали на пост главы республики Махмуда-Али Калиматова.

За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 31 присутствовавшего на заседании. Три депутата поддержали кандидатуру координатора Ингушского регионального отделения ЛДПР Магомеда Зурабова.

Махмуд-Али Калиматов занимал пост врио главы Ингушетии с июня 2019 года, когда в отставку ушел Юнус-Бек Евкуров, руководивший республикой почти 11 лет.

Калиматов с 2004 по 2007 годы был генпрокурором Ингушетии, а затем работал на разных руководящих должностях в Самарской области.

Ингушетия — один из семнадцати российских регионов, где 8 сентября проходят выборы губернаторов. В остальных 16 субъектах губернаторы избираются прямым голосованием.