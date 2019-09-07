В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском. Задержаны 15 человек

Полиция Петербурга пришла с обыском в местный штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, в это время в штабе шла выдача направлений на выборы.

По словам полицейских, они прибыли по вызову, что в штабе Навального якобы готовятся бюллетени для вброса на выборах.

Как сообщает «Бумага», рядом со штабом задержаны 15 человек, пятеро из них — сотрудники штаба.

Задержанным вменяют административную статью о самоуправстве (19.1 КоАП, наказывается штрафом до 300 рублей).

Обновлено. В Следственном комитете заявили, что в ходе осмотра штаба Навального в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Команда Алексея Навального предложила своим сторонникам «Умное голосование» на в разных регионах. Зарегистрировавшимся на сайте проекта будут предложены альтернативные кандидаты вместо выдвиженцев из «Единой России».

5 сентября полиция проводила обыски в московском штабе Навального, а также в офисах ФБК и студии «Навальный Live».