Робот Федор вернулся с МКС на Землю

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября.

«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

В твиттере робота Федора появилось такое сообщение:

Испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого вместо экипажа находились робот Федор и грузы для МКС, состоялся 22 августа с космодрома Байконур.

По плану «Союз» должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки «Курс» на модуле «Поиск». Корабль пристыковался к космической станции со второй попытки 27 августа.

Антропоморфный российский робот Федор (позывной Skybot F-850) был создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. В экспедиции на МКС он собирал телеметрию и провел ряд экспериментов.