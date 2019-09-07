Олег Сенцов вернулся на Украину

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Прямую трансляцию из аэропорта Борисполь, где украинских заключенных встречает президент Украины Владимир Зеленский, ведет телеканал Громадське.

Выступая в аэропорту, Зеленский заявил, что будет добиваться дальнейшего освобождения всех заключенных.

7 сентября состоялся обмен по схеме «35 на 35». В рамках него в Россию прибыли главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга».