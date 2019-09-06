Илья Азар потребовал возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его дочь одну в квартире

Журналист «Новой газеты», муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, оставивших его двухлетнюю дочь одну в открытой квартире.

Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Копия заявления Азара опубликована «Апологией протеста», чей адвокат Татьяна Молоканова оказывает Азару юридическую помощь.

В заявлении Азар указал, что его задерживали сотрудники 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве старший сержант М.О. Можин и старший сержант А.В. Егоров. Эти сотрудники полиции, говорится в заявлении, «совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, оставили в опасности малолетнего ребенка».

Илья Азар был задержан вечером 2 сентября из-за его участия в акции протеста, которая 31 августа прошла в центре Москвы. Он рассказал сотрудникам полиции, которые пришли его задерживать, что в квартире находится его двухлетняя дочь Тамара. Несмотря на это, его увезли в отделение. Мать девочки приехала только через полчаса, квартира все это время была открыта.

Азара отвезли в ОВД, составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и отпустили. Суд рассмотрит составленный на Азара протокол об административном правонарушении 23 сентября.

Ранее проверить действия полицейских, которые задержали Азара и оставили дома без присмотра его малолетнюю дочь, попросил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.