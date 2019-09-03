Омбудсмен пожаловался в прокуратуру на полицейских, задержавших Илью Азара. Двухлетнюю дочь журналиста оставили одну в незапертой квартире

Уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович попросил столичную прокуратуру проверить действия полицейских, которые задержали 2 сентября журналиста Илью Азара и оставили дома без присмотра его малолетнюю дочь.

«Есть достаточно внятная процедура, как действовать в таких случаях, они могли подождать маму, либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил — ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали, — рассказал омбудсмен „Интерфаксу“. — Если это подтверждается, то надо принять соответствующие меры».

Вечером 2 сентября полиция задержала журналиста Илью Азара в подъезде его дома. Он сообщил полицейским, что в квартире без присмотра находится его дочь, которую он только что уложил спать. Полиция отказалась ждать других родственников, которые могли бы присмотреть за ребенком, оставив девочку в незапертой квартире. Супруга журналиста Екатерина Кузнецова приехала домой примерно через полчаса после задержания мужа.

В ОВД на Азара составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за участия в акции оппозиции 31 августа в Москве. Затем его отпустили из полиции. Заседание по его административному делу состоится в 14:00 3 сентября в Мещанском суде Москвы.

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