Адвокат: Владимир Зеленский помиловал 12 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из них.

«Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», — сказал адвокат.

Официального подтверждения этой информации нет.

5 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к завершению. Это произошло после освобождения из-под стражи в Киеве бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады сообщила в фейсбуке, что обмен уже проведен; на ее пост сослался генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Утром офис Владимира Зеленского опроверг эти данные.