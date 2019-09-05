Прокурор потребовал до 19 лет колонии для обвиняемых в изнасиловании и убийстве многодетной матери из поселка Псебай

Гособвинение потребовало длительные сроки заключения для двух фигурантов дела об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой из кубанского поселка Псебай. Об этом «Медузе» сообщила правозащитная организация «Зона права».

Для 21-летнего Савелия Никифорова прокурор потребовал 19 лет лишения свободы, для его 17-летнего подельника, имени которого «Зона права» не называет, — 10 лет.

Фигуранты дела обвиняются по четырем уголовным статьям: убийство по предварительному сговору, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью.

Убийство 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой произошло в мае 2018 года. По версии следствия, Савелий Никифоров и его подельник 19 раз ударили женщину камнем по голове, изнасиловали и задушили.

После убийства Дмитриевой жители Псебая вышли на стихийный митинг, потребовав справедливого расследования. Глава поселка Павел Жарков ушел в отставку. Были уволены директор, завуч и социальный психолог гимназии, где учился 17-летний обвиняемый.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до убийства Дмитриевой обвиняемые совершили другие преступления. Никифоров украл из салона красоты товары на 105 тысяч рублей, а через несколько дней его 17-летний подельник похитил у сверстника куртку.

Следователь МВД Оксана Глущенко отказалась возбуждать дело о краже куртки. СК начал расследование ее действий по статье о превышении полномочий. Дело Глущенко передано в суд.