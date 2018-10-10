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СК завел дело на следователя, отпустившую подростка после грабежа. Спустя месяц он убил женщину в Псебае

Следственный комитет России
10:57, 10 октября 2018
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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении следователя МВД, которая отказалась завести дело о грабеже против двух подростков.

В апреле подростков заподозрили в краже куртки у сверстника. Женщина-полицейский отказалась передать дело в СК и уговорила потерпевшего не выдвигать претензии. Она отказалась возбуждать дело, заявив, что один из подозреваемых не причастен к случившемуся, а действия второго не содержат признаков грабежа.

Спустя неделю после отказа в возбуждении дела один из подростков стал участником изнасилования и убийства женщины в поселке Псебай. Речь идет об убийстве 40-летней матери пяти детей Натальи Дмитриевой, уточнила правозащитная организация «Зона права».

В СК отметили, что решение следователя полиции отменили, после чего в отношении двух подростков возбудили дело о грабеже.

В ночь с 13 на 14 мая 20-летний Савелий Никифоров и 17-летний школьник избили, изнасиловали и задушили Наталью Дмитриеву в поселке Псебай. После ее убийства местные жители вышли на массовую акцию протеста, потребовав справедливого расследования.

Убийство в поселке Псебай

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