СК завел дело на следователя, отпустившую подростка после грабежа. Спустя месяц он убил женщину в Псебае

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении следователя МВД, которая отказалась завести дело о грабеже против двух подростков.

В апреле подростков заподозрили в краже куртки у сверстника. Женщина-полицейский отказалась передать дело в СК и уговорила потерпевшего не выдвигать претензии. Она отказалась возбуждать дело, заявив, что один из подозреваемых не причастен к случившемуся, а действия второго не содержат признаков грабежа.

Спустя неделю после отказа в возбуждении дела один из подростков стал участником изнасилования и убийства женщины в поселке Псебай. Речь идет об убийстве 40-летней матери пяти детей Натальи Дмитриевой, уточнила правозащитная организация «Зона права».

В СК отметили, что решение следователя полиции отменили, после чего в отношении двух подростков возбудили дело о грабеже.