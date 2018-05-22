На Кубани подал в отставку глава поселка, где прошел массовый митинг после жестокого убийства женщины
Глава Псебайского районного поселения Павел Жарков, где несколько дней назад было совершено жестокое убийство женщины, ушел в отставку по собственному желанию.
Как пишет местное издание «Предгорье», решение о досрочном прекращении полномочий Жаркова, руководившего Псебаем с 2009 года, 21 мая поддержал местный совет депутатов.
С 22 мая главой поселения станет Алексей Букин, который до последнего времени был заместителем Жаркова.
14 мая в Псебае была убита 40-летняя местная жительница Наталья Дмитриева. На ее теле были обнаружены многочисленные увечья.
По подозрению в убийстве первоначально был задержан 16-летний подросток. Он рассказал следствию, что между ним и Дмитриевой, с которой он был знаком, произошел конфликт, после чего он ударил ее камнем по голове и задушил.
18 мая в поселке состоялся стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек. Они потребовали от властей детального отчета о расследовании из-за сомнений в беспристрастности следствия. Собравшиеся полагали, что убийство могли совершить несколько подростков, которых «крышуют» местные силовики.
После митинга следователи задержали еще одного подростка. Дело было переквалифицировано со статьи «убийство» на статью «убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть изнасилование».