На Кубани подал в отставку глава поселка, где прошел массовый митинг после жестокого убийства женщины

Глава Псебайского районного поселения Павел Жарков, где несколько дней назад было совершено жестокое убийство женщины, ушел в отставку по собственному желанию.

Как пишет местное издание «Предгорье», решение о досрочном прекращении полномочий Жаркова, руководившего Псебаем с 2009 года, 21 мая поддержал местный совет депутатов.

С 22 мая главой поселения станет Алексей Букин, который до последнего времени был заместителем Жаркова.