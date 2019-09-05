Москвичи начали получать СМС со ссылкой на сайт, предлагающий голосовать за провластных кандидатов в Мосгордуму

Жители Москвы начали получать СМС-сообщения со ссылкой на сайт, предлагающий голосовать за провластных кандидатов в Мосгордуму. Об этом «Медузе» сообщила одна из читательниц, также об этом пишут «Дождь» и «МБХ медиа».

Согласно информации на сайте, его создала Московская федерация профсоюзов. Посетителям предлагается ввести свой адрес и узнать имя кандидата в депутаты Мосгордумы, которого поддерживают профсоюзы. При этом сайт показывает кандидатов, которых поддерживает мэрия Москвы.

Московская федерация профсоюзов подтвердила создание сайта. СМС со ссылкой на него отправляет «компания-агрегатор» (согласно скриншоту «Дождя», она называется «Мосинфо»). СМС приходят только жителям Москвы старше 18 лет, которые согласились на получение рекламных сообщений в договоре с оператором связи, заявили профсоюзы.

26 августа о запуске сайта Московской федерации профсоюзов сообщило городское отделение «Единой России». Партия заявила, что с помощью сервиса избиратели смогут узнать номер своего округа и адрес участковой избирательной комиссии. Про рекомендации кандидатов в сообщении «Единой России» не упоминалось.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 3 сентября команда Алексея Навального выложила список кандидатов, которых рекомендовала поддержать в рамках .

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в организации «Умного голосования».