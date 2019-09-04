Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит никаких нарушений в организации Алексея Навального.

«У ребят идет обсуждение. Они там рубятся между собой. Это хорошо. Слава Богу, флаг им в руки, пусть обсуждают, пусть агитируют, — сказала Памфилова. — Это никакого отношения не имеет к нашей работе в том смысле, что это не подпадает под анализ каких-то правоприменений и так далее».

Имена кандидатов для «Умного голосования» Навальный назвал 3 сентября — за пять дней до голосования. По закону, начиная с этого срока, кандидаты уже не могут быть сняты с выборов властями или взять самоотвод.

Пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина допускала, что комиссия изучит «Умное голосование» на предмет законности.