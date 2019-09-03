ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального

Центральная избирательная комиссия изучит с точки зрения законности Алексея Навального. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», — заявила она.

Навальный назвал имена кандидатов для «Умного голосования» 3 сентября. Имена названы за пять дней до голосования, так что по закону кандидаты уже не могут быть сняты с выборов властями или взять самоотвод.