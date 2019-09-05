Мэрия Москвы отказалась согласовать протестный митинг на Сахарова 14 сентября

Департамент региональной безопасности Москвы отказалась согласовать проведение протестного митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Об этом в телеграме сообщила помощница Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, подававшая в мэрию уведомление об акции.

Заявку отклонили, поскольку 14 сентября на проспекте Сахарова пройдут «культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия», сказано в ответе департамента.

Заявителю митинга предложили провести акцию в Люблино у памятника «Солдату Отечества — XX век».

Мэрия Москвы ранее отказывала оппозиции в согласовании акций на проспекте Сахарова 24 и 31 августа.

31 августа вместо акции на Сахарова прошло несогласованное шествие по бульварам Москвы. В нем, по разным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция не препятствовала шествию.

2 сентября МВД завело административное дело по статье об организации несогласованной акции 31 августа. В тот же день были задержаны сотрудники ФБК Николай Ляскин и Любовь Соболь, а также журналист Илья Азар.