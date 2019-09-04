Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции, из-за которого несколько месяцев продолжаются массовые протесты

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в телеобращении объявила об отзыве законопроекта, предполагающего экстрадицию обвиняемых в преступлениях в Китай.

Внесение законопроекта спровоцировало массовые протесты жителей Гонконга, опасавшихся, что его будут использовать в политически целях. С июня протесты почти не прекращаются, в акциях участвуют сотни тысяч человек.

В конце июня парламент приостановил рассмотрение законопроекта, но он не был отозван, что позволяло возобновить обсуждение в любой момент.

По мере развития протестного движения требования участников акций расширились. Они стали требовать расследования действий полиции при разгоне демонстраций и освобождения всех арестованных митингующих, а также отставки самой Кэрри Лам.